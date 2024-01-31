Суд в США постановил не выплачивать Маску вознаграждение от Tesla в размере 56 млрд долларов

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Суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать американскому миллиардеру, главе компании Tesla Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, сообщил телеканал CNBC.

«Судья в Делавэре во вторник отменил пакет выплат в размере 56 миллиардов долларов для генерального директора Tesla Илона Маска», – сообщил телеканал.

Отмечается, что выплата Маску, которую Tesla одобрила в 2018 году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете. Пакет выплат состоял из 12 траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов, сообщил телеканал.