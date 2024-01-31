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Коломина: НАТО поддерживает процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и не занимает чью-либо позицию

Коломина: НАТО поддерживает процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и не занимает чью-либо позицию

НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом армянским СМИ заявил спецпредставитель альянса на Южном Кавказе Хавьер Коломина.

«Мы поддерживаем и двусторонний формат переговоров. В конце концов, две страны должны решить, как они будут двигаться вперед, поэтому мы будем поддерживать все, что в конечном итоге приведет к миру. Мы считаем, что принципы, положенные в основу процесса – уважение суверенитета и территориальной целостности имеют основополагающее значение», – сказал он.

Коломина отметил, что НАТО не занимает чью-либо позицию между партнерами, если только не происходит нарушения принципов и основных элементов Устава ООН.

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