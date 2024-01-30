Во Франции оппозиция требует голосования о доверии правительству

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Первый запрос на проведение голосования по вопросу о доверии правительству был подан в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции еще до начала выступления премьер-министра с программной речью.

Как заявила спикер Нацсобрания Яэль Брон-Пиве, запрос о голосовании по вопросу доверия был подан Матильдой Пано (глава парламентской фракции партии «Неподчинившаяся Франция»), Борисом Валло (Социалистическая партия), Сирьель Шателен («Европа – экология – «зеленые»), Андре Шассеном (Французская коммунистическая партия) и «146 депутатами ассамблеи».

«Дата и час дискуссии будут определены по итогам конференции председателей фракций, которую я проведу», – добавила спикер.