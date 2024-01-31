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В Петербурге возмутились осквернением памятника в Ереване

В Петербурге возмутились осквернением памятника в Ереване

Правительство и жители Петербурга глубоко возмущены и решительно осуждают акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

«Глубоко и искренне сожалеем, что сегодня не все понимают историческую значимость победы советского народа над фашизмом, ее колоссальную роль в утверждении идеалов правды, справедливости и гуманизма для всего человечества. Правительство Санкт-Петербурга выражает искреннюю надежду, что данное безнравственное и глубоко провокационное деяние получит соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов дружественной Армении, а все виновные понесут справедливое наказание», – говорится в сообщении.

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