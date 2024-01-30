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Куртинайтис констатирует значительные изменения в азербайджанском баскетболе

Куртинайтис констатирует значительные изменения в азербайджанском баскетболе

В азербайджанском баскетболе произошли значительные изменения.

Об этом заявил новый главный тренер азербайджанского баскетбольного клуба «Сабах» Римас Куртинайтис литовскому сайту 15min.lt.

63-летний специалист выразил довольство финансовым положением «Сабаха»: «Созданная под эгидой футбольного клуба «Сабах» одноименная баскетбольная команда стала чемпионом Азербайджана. Не все литовские клубы готовы платить иностранным баскетболистам столько, сколько платит «Сабах»».

Отметим, что Римас Куртинайтис подписал с «Сабахом» полуторалетний контракт.

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