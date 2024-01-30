Боррель счел ошибочными идеи о перемирии в Украине

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал изначально ошибочными идеи о заключении перемирия между Россией и Украиной. Об этом он написал 30 января в своей колонке для французского журнала L’Obs.

«Мы снова слышим, что Украина не сможет победить, и что поддержка Запада будет недолгой. Снова возникают соблазны о перемирии. Эти идеи были ошибочны в 2022 году и остаются таковыми сейчас. Мы не должны руководствоваться ими в нашей политике по Украине», — написал дипломат.

Боррель также отметил, что президент России Владимир Путин ошибается насчет возможностей своей армии и способностей Украины к сопротивлению. По мнению дипломата, поражение России на поле боя — лучшая гарантия безопасности для Европы.