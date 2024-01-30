Буданов: Крымскому мосту надо заканчивать свое существование

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Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов «хочет верить», что незаконно построенный россиянами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского лидера Владимира Путина. Об этом начальник ГУР рассказал в интервью в эфире телемарафона.

«Бавовна» [в Крыму] уже не останавливается больше года. То, что ее будет больше, – тоже правда, потому что наша промышленность тоже наращивает объемы. Министерство стратегических отраслей промышленности значительно нарастило производство… Ну я надеюсь на это [что Крымский мост будет гореть]. Гореть ему нечего, ему нужно заканчивать свое существование», – заявил он.

Начальник ГУР отметил, что «хочет верить» в то, что в этом году Крымский мост может перестать существовать.

Журналистка спросила, не будет ли уничтожение Крымского моста поводом для применения Россией тактического ядерного оружия.

«Ну это мы с вами снова возвращаемся в 2022 год. Что значит, готов ли он [Путин смириться с потерей Крымского моста]? Да кого интересует, к чему он готов или не готов? Есть объективная реальность», – ответил Буданов.