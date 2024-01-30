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Азербайджанцы протестовали в Риме против армянского минного террора (фото)

Азербайджанцы протестовали в Риме против армянского минного террора (фото)

На знаменитой площади Пьяцца деи Санти Апостоли в Риме состоялась мирная акция протеста азербайджанской общины Италии.

В акции, организованной Азербайджано-Итальянской ассоциацией молодежи и азербайджанской молодежью, проживающей в Италии, прозвучали призывы к мировому сообществу в связи с продолжением армянской стороной экологического террора на территории Азербайджана, препятствованием миру в регионе, невыдачей минных карт Арменией и нарушением требований международного права и прав человека, сообщает «Репорт».

Скандируя лозунги “Мы хотим мира!», «Остановите минный террор!» участники акции потребовали справедливости от международного сообщества.

Напомним, что в настоящее время азербайджанская диаспора проводит серию мероприятий и акций в разных странах мира.

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