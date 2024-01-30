ЕС протестирует свои транспортные возможности на случай крупного конфликта

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Евросоюз будет проводить полевые учения по организации масштабных военных перевозок в Европе для тестирования транспортной сети на случай крупного конфликта. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Выступая на организованном Бельгией европейском форуме по военной мобильности, Боррель заявил: «Мы должны проводить учения по масштабным военным перевозкам по всей Европе, чтобы определить наши возможности и узкие места».

По его словам, необходимо проводить не только командно-штабные учения, но и «полномасштабные полевые учения для проверки устойчивости европейской транспортной сети с точки зрения крупных военных перевозок».