По следам взрыва в Бинагадинском районе арестованы 2 человека |
Макрон сокращает войска в Габоне, Сенегале и Кот-д’Ивуаре |
Фидан гарантирует приверженность Турции Конвенции Монтрё |
Американские военные инструкторы прибыли в Ереван |
Великобритания может рассмотреть возможность признания Палестины |
Симонян хочет, чтобы с герба Армении убрали гору Агрыдаг |
Депутат ПАСЕ: Отсутствие Азербайджана в ПАСЕ станет помехой для Совета Европы |
СМИ: Запад выбрал преемника Пашиняна |
Протестующие фермеры перекрыли дороги вокруг Парижа |
Главное Общество

В Азербайджане имеют место случаи взлома аккаунтов в WhatsApp

В Азербайджане имеют место случаи взлома аккаунтов в WhatsApp

Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан в связи со взломом аккаунтов в Whatsapp.

Согласно информации Службы электронной безопасности Азербайджана, имеют место случаи взлома аккаунтов граждан в WhatsApp.

Учитывая это, Служба рекомендует гражданам для защиты своих аккаунтов воспользоваться приложенной инструкцией, а в случае взлома аккаунта обращаться на «горячую линию» 1654 или посредством электронной почты [email protected] (указав имя, фамилию, прислав соответствующий снимок экрана и т. д).

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане имеют место случаи взлома аккаунтов в WhatsApp
Общество

В Азербайджане имеют место случаи взлома аккаунтов в WhatsApp

2024/01/30, 19:52
По следам взрыва в Бинагадинском районе арестованы 2 человека
Общество

По следам взрыва в Бинагадинском районе арестованы 2 человека

2024/01/30, 18:55
В Лачин прибыли еще 72 человека (обновлено, фото)
Общество

В Лачин прибыли еще 72 человека (обновлено, фото)

2024/01/30, 18:27
В Азербайджане готовится законопроект по поводу самостроек
Общество

В Азербайджане готовится законопроект по поводу самостроек

2024/01/30, 16:00
Хранительница краеведческого музея в Огузе: Я дошла до Абульфаза Гараева, но… (Фото)
Общество

Хранительница краеведческого музея в Огузе: Я дошла до Абульфаза Гараева, но… (Фото)

2024/01/30, 15:16
В последний день января температура в Баку опустится до нуля
Общество

В последний день января температура в Баку опустится до нуля

2024/01/30, 12:39
В Азербайджане процесс установления инвалидности будет фиксироваться камерами
Общество

В Азербайджане процесс установления инвалидности будет фиксироваться камерами

2024/01/30, 12:12
Летевший в Сингапур самолет экстренно сел в Баку из-за инсульта у пассажира
Общество

Летевший в Сингапур самолет экстренно сел в Баку из-за инсульта у пассажира

2024/01/30, 11:43
ЦИК начал раздачу избирательных бюллетеней
Общество

ЦИК начал раздачу избирательных бюллетеней

2024/01/30, 11:28