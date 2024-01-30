Вашингтон возобновит действие своих санкций против Венесуэлы

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Действие санкций США против Венесуэлы в нефтегазовом и золотодобывающем секторах возобновится с 18 апреля. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

Как следует из документа, действие выданной Министерством финансов США генеральной лицензии, разрешающей транзакции в нефтегазовом секторе Венесуэлы, «не будет продлено после срока ее истечения 18 апреля 2024 года». Кроме того, США отзывают генеральную лицензию, разрешающую транзакции с венесуэльской госкомпанией Minerven, занимающейся добычей золота. В заявлении подчеркивается, что решение об отмене смягчения санкций в отношении Венесуэлы принято в связи с несоблюдением руководством этой страны договоренностей с оппозицией.