Вучич заявил о получении вооружения от России и Китая

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Белград получил новые вооружения, а именно комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Репеллент» из России и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) FK-3 из Китая. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Уже 15 февраля, на праздник (День государственности Сербии) увидите первую важную систему, которую мы доставили из России и давно оплатили – комплекс РЭБ «Репеллент». Он уже в наших руках и предназначен для электронной борьбы с дронами неприятеля, это для нас важно», – рассказал он.

Вучич добавил, что Белград близок к тому, чтобы окончательно укомплектовать китайские батареи FK-3. Он подчеркнул, что укрепление военно-промышленного комплекса и обороноспособности страны является одним из ключевых приоритетов.