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Главное Политика

Токаев посетит Азербайджан в марте

Токаев посетит Азербайджан в марте

Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан состоится 11-12 марта.

В ходе визита Токаев примет участие в церемонии открытия Центра развития детского творчества имени Курмангазы в Физули.

Центр будет фокусироваться на таких направлениях подготовки детей, как вокал, игра на музыкальных инструментах, робототехника, 3D-моделирование, веб-дизайн, фото- и видеосъемка.

Кроме того, там будет проходить обучение ремеслам, таким как ковроткачество, гончарное дело и другие.

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