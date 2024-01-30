Скандал набирает обороты: Россия потребовала от Армении решительных действий

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Посольство России в Армении прокомментировало акт вандализма над памятником «Детям блокадного Ленинграда» в городе Ереван.

«Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника «Детям блокадного Ленинграда». Подобные действия трудно расценивать иначе как выражение открытого надругательства над памятью жертв этой трагедии и героев, отстоявших город. Автор видео топтал не венки, возложенные к мемориалу в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а ту дань уважения и благодарности к лучшим чертам армянского народа, которую они символизируют.

Не укладывается в голове степень безнравственности тех, кто публично выражает открытое пренебрежение не только к тем трагическим событиям и их жертвам, но и к памяти собственных предков. По подсчетам исследователей, в рядах многонациональных защитников Ленинграда сражались более 100 тысяч армян, из которых 4 тысячи были добровольцами и десять из них удостоены званиями Героя Советского Союза», – отмечает посольство.

В посольстве России рады, что их оценку разделяют и в армянском обществе, о чем говорит массовое негодование в социальных сетях:

«Посольство выражает надежду на то, что эти действия получат соответствующую правовую оценку со стороны армянских властей, а задействованные в этой провокации лица будут привлечены к ответственности».