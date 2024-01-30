Американские военные инструкторы прибыли в Ереван |
Великобритания может рассмотреть возможность признания Палестины |
Симонян хочет, чтобы с герба Армении убрали гору Агрыдаг |
Депутат ПАСЕ: Отсутствие Азербайджана в ПАСЕ станет помехой для Совета Европы |
СМИ: Запад выбрал преемника Пашиняна |
Протестующие фермеры перекрыли дороги вокруг Парижа |
Neuralink вживила первый имплант в мозг человека |
Эрдоган анонсировал запуск турецкой космической ракеты |
В Риме пройдут протесты азербайджанцев против армянского минного террора |
Главное Общество

В Азербайджане готовится законопроект по поводу самостроек

В Азербайджане готовится законопроект по поводу самостроек

Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики разрабатывает законопроект касательно самовольных построек.

Об этом журналистам сказал начальник Госслужбы Метин Эйнуллаев, сообщает Report.

«В Баку и прилегающих территориях число незарегистрированных домов исчисляется сотнями тысяч, учитывая масштаб проблемы, мы предусматриваем ее поэтапное решение. Для радикального решения вопроса по инициативе министерства экономики в рамках совместной деятельности с соответствующими государственными органами была создана рабочая группа для разработки соответствующих проектов. В настоящее время ведется работа над законопроектом, который решит этот вопрос», – сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане готовится законопроект по поводу самостроек
Общество

В Азербайджане готовится законопроект по поводу самостроек

2024/01/30, 16:00
Хранительница краеведческого музея в Огузе: Я дошла до Абульфаза Гараева, но… (Фото)
Общество

Хранительница краеведческого музея в Огузе: Я дошла до Абульфаза Гараева, но… (Фото)

2024/01/30, 15:16
В последний день января температура в Баку опустится до нуля
Общество

В последний день января температура в Баку опустится до нуля

2024/01/30, 12:39
В Азербайджане процесс установления инвалидности будет фиксироваться камерами
Общество

В Азербайджане процесс установления инвалидности будет фиксироваться камерами

2024/01/30, 12:12
Летевший в Сингапур самолет экстренно сел в Баку из-за инсульта у пассажира
Общество

Летевший в Сингапур самолет экстренно сел в Баку из-за инсульта у пассажира

2024/01/30, 11:43
ЦИК начал раздачу избирательных бюллетеней
Общество

ЦИК начал раздачу избирательных бюллетеней

2024/01/30, 11:28
Глава Гостаможни: Все собранные таможенные платежи направляются на благосостояние народа
Общество

Глава Гостаможни: Все собранные таможенные платежи направляются на благосостояние народа

2024/01/30, 11:19
В Азербайджане грузовик упал с моста, есть жертвы (фото)
Общество

В Азербайджане грузовик упал с моста, есть жертвы (фото)

2024/01/30, 10:28
В Лачин отправились еще 72 человека
Общество

В Лачин отправились еще 72 человека

2024/01/30, 09:00