В Азербайджане готовится законопроект по поводу самостроек

270 Просмотров

Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики разрабатывает законопроект касательно самовольных построек.

Об этом журналистам сказал начальник Госслужбы Метин Эйнуллаев, сообщает Report.

«В Баку и прилегающих территориях число незарегистрированных домов исчисляется сотнями тысяч, учитывая масштаб проблемы, мы предусматриваем ее поэтапное решение. Для радикального решения вопроса по инициативе министерства экономики в рамках совместной деятельности с соответствующими государственными органами была создана рабочая группа для разработки соответствующих проектов. В настоящее время ведется работа над законопроектом, который решит этот вопрос», – сказал он.