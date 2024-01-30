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В аппарате Пашиняна признали, что армянский народ веками не имел государственности, и им не поможет даже Эверест

В аппарате Пашиняна признали, что армянский народ веками не имел государственности, и им не поможет даже Эверест

Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Тарон Чахоян заявил, что армянский народ веками не имел государственности.

«Есть обвинения в том, что мы собираемся убрать изображение горы Арарат (Агрыдаг – ред.) с герба Республики Армения. Даже после того, как на гербе Армении будет изображена самая высокая гора в мире Эверест, реальность не изменится.

Государство не поддерживается тостами, государство не строят красноречием и пафосом, Родину не спасают, сжигая и водружая флаг.

И нам следует быть более деликатными, когда речь идет о государственных символах Республики Армении. Они являются символами государства, а не народа. Герб Республики Армения символизирует Республику Армения, а не армянский народ, веками живший без государственности», написал Тарон Чахоян в Facebook.

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