Блинкен снова собрался в Израиль

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что он посетит Израиль на следующей неделе в рамках своего турне по Ближнему Востоку. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке более опасна, чем была на протяжении десятилетий.

«Я бы сказал, что мы не видели столь опасной ситуации, как та, с которой мы сейчас сталкиваемся во всем регионе, по крайней мере, с 1973 года. И, возможно, даже до этого», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.