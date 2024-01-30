Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против обозлившегося на Захарову армянина (видео)

475 Просмотров

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин Александр Иванович поручил возбудить уголовное дело из-за «осквернения» в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В социальных медиа и СМИ сообщается, что в Ереване мужчина осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага, сняв свои действия на видео и опубликовав его.

«Интересно, а есть документация, что в Ленинграде была блокада, и мы в Армении поставили памятник этим фашистам и еще скорбим?» – цитирует его News.am.

Такое заявление он сделал, комментируя слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая предложила дать ссылку на доказательства «этнических чисток» в Карабахе, о которых постоянно заявляют армяне.

По сообщениям местных жителей, данный гражданин и ранее был замечен в разжигании русофобии.

Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.