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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против обозлившегося на Захарову армянина (видео)

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против обозлившегося на Захарову армянина (видео)

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин Александр Иванович поручил возбудить уголовное дело из-за «осквернения» в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В социальных медиа и СМИ сообщается, что в Ереване мужчина осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Он опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага, сняв свои действия на видео и опубликовав его.

«Интересно, а есть документация, что в Ленинграде была блокада, и мы в Армении поставили памятник этим фашистам и еще скорбим?» – цитирует его News.am.

Такое заявление он сделал, комментируя слова официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая предложила дать ссылку на доказательства «этнических чисток» в Карабахе, о которых постоянно заявляют армяне.

По сообщениям местных жителей, данный гражданин и ранее был замечен в разжигании русофобии.

Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего.

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