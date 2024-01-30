Запад «сдает» Пашиняна: всплыли сенсационные детали

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У Никола Пашиняна —политические неприятности. Причем на том направлении, где он этого, похоже, совсем не ждал. Как сообщал Minval, СМИ Армении, в частности, «Грапарак», сообщают, что отношения между главным «западником» в команде Пашиняна — секретарëм Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и представителями правящей партии «Гражданский договор» (ГД) «перешли в область напряжëнного недоверия», что «Григорян в какой-то момент отделился от команды и выдвинулся на передний план».

По словам ереванских журналистов, «все заметили, что Армен Григорян выделяется Западом и даже считается преемником Никола Пашиняна». «И если Пашинян не выполнит требования Запада, откажется подписывать (мирное) соглашение (с Азербайджаном) и не будет проводить чёткую политику в отношении России, то не исключено, что его заменит Григорян, который без колебаний и с большим удовольствием будет реализовывать свои планы», — продолжают ереванские источники, отмечая, что «во внутрикомандных дискуссиях ГД говорится, что если поначалу Пашинян не воспринял этот сценарий всерьёз, то теперь его начала беспокоить самостоятельная игра Григоряна с Западом».

Конечно, имеет право на существование версия, что слух о самостоятельной игре Григоряна на «западном треке» и «натянувшихся отношениях» секретаря Совбеза с «шашлычным фюрером» — «задумка» самого Пашиняна. Судя по всему, Никол Воваевич решил устроить «сеанс одновременной игры на нескольких досках».

В самом деле, Армения наводит мосты с Россией — Пашинян отправляется на саммит СНГ и ЕАЭС, страна принимает председательство в Евразийском союзе и, если верить депутатам от его же «Гражданского договора», уже получила от РФ очередной транш оружия. Но и терять надежду получить на западном направлении дивиденды посерьезнее скандальных заявлений Юри Ким и французских «консервных банок» под названием «Бастион» Пашиняну тоже не хочется. И в результате Армен Григорян продолжает «окучивать» западных десижн-мейкеров, но через СМИ запускается версия едва ли не о «расколе» в команде Пашиняна. Этакое «схватится — катык, не схватится — айран»: если на Западе удастся добиться внятных дивидендов, и Москва это «проглотит» — лавры на всех, а если затея провалится и Кремль рассердиться — так это Григорян вел свою игру, я тут ни при чем.

Но слишком многое указывает на другое. Пашинян своими политическими вихляниями, судя по всему, надоел не только Москве, но и Западу. Где, конечно, не прочь воспользоваться армянскими обидами на Москву и увести из-под носа русского медведя его некогда любимый форпост, но хотели бы увидеть в Ереване что-то более реальное, чем плаксивые истерики с претензиями к России в стиле «мы всегда были вашим верным союзником, за что вы с нами так?» При этом Пашинян по первому вызову послушно отправляется в Санкт-Петербург, Армения продолжает играть роль главного хаба для обхода наложенных на РФ санкций, в Армении российская военная полиция арестовывает российского гражданина по обвинению в дезертирстве, наконец, Пашинян не то что не пытается брать под контроль собственные границы и ставить вопрос о выводе российской базы — Москве передан еще и аэропорт в Гаракильсе. И то обстоятельство, что в «утечке» АрмСМИ указывается, что недавняя надежда Армении — Запад — ждет от Еревана подписания мирного договора с Азербайджаном – это пусть косвенное, но все же доказательство, что окончательный выбор в Армении сделали в пользу Москвы. Неудивительно, что на Западе тоже отслеживают все ереванские «дипломатические маневры». И хотят знать, что имеет место — геополитическая переориентация или пиар-шоу с последующим «финтом ушами».

Полторы недели назад, когда в Армению практически синхронно прибыли и спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар, и спецпредставитель генсека НАТО по региону Хавьер Коломина, слишком многое указывало на то, что западные эмиссары вовсе не привезли Пашиняну очередную порцию «конфеток» – и Евросоюз, и НАТО хотели получить от Армении внятный и чёткий ответ, намерен ли Пашинян «отдаляться» от Москвы или он так и останется под российским «зонтиком», а вся прежняя истерика, как это уже бывало с Арменией, имела своей целью расколоть Москву на новые оружейные подарки и не более того. И не исключено, что, раздраженный нерешительностью Пашиняна, Запад начал действовать на опережение и уже подыскал в Ереване преемника «шашлычного недофюрера».

Но вся проблема в том, что, даже если удастся привести к власти Армена Григоряна, никуда не исчезнет критическая зависимость Еревана от Москвы и в экономике, и в силовой сфере. И уж точно замена Пашиняна на Григоряна или еще какого-нибудь «-яна» не изменит в Армении политическую культуру вообще и не научит соблюдать взятые на себя обязательства.

В общем, пилите, господа, пилите…

Нурани, обозреватель