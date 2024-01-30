В США назвали условие возвращения Турции в программу по производству F-35

391 Просмотров

США готовы вернуть Турцию в программу по производству американских истребителей пятого поколения F-35, если удастся решить вопрос с приобретенными Анкарой российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.

Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в интервью телеканалу CNN Turk.

По ее словам, стороны находились в процессе переговоров о продаже ЗРК Patriot, однако Турция пошла в другом направлении.

«Поэтому сегодня мы провели несколько обсуждений. Очевидно, что если мы сможем решить вопрос с С-400, чего мы и хотим, США будут рады снова принять Турцию в семью F-35. Но сначала мы должны решить этот вопрос. И мы должны решить его, в то же время обеспечив Турции сильную систему противовоздушной обороны», – отметила американский дипломат.