Депутат ПАСЕ: Отсутствие Азербайджана в ПАСЕ станет помехой для Совета Европы |
СМИ: Запад выбрал преемника Пашиняна |
Протестующие фермеры перекрыли дороги вокруг Парижа |
Neuralink вживила первый имплант в мозг человека |
Эрдоган анонсировал запуск турецкой космической ракеты |
В Риме пройдут протесты азербайджанцев против армянского минного террора |
У Зеленского опровергли слухи об увольнении Залужного (обновлено) |
Акар: Зангезурский коридор принесет большую пользу (фото) |
ЕС выделит €10 млрд на развитие Транскаспийского маршрута |
Главное Мир

Байден дал указание разработать удар по Ирану

Байден дал указание разработать удар по Ирану

Президент США Джо Байден, который считает, что ответственность за гибель американских военнослужащих в результате атаки на базу в Иордании лежит на Иране, дал указание своим помощникам подготовить варианты ответа Тегерану, включая военный, сообщила газета Politico, ссылаясь на источники из числа чиновников.

«Байден, который, как известно, стремится ограничить конфликт и избежать втягивания Соединенных Штатов в очередную ближневосточную войну, дал указание своей команде разработать военные варианты в ответ на нападение, произошедшее в выходные», – говорится в публикации.

Издание сообщает, что в качестве вариантов, которые рассматривает Пентагон, может быть нанесение ударов по иранскому персоналу в Сирии или Ираке или же по иранским военно-морским силам в Персидском заливе, сообщили источники Politico.

«Официальные лица предположили, что, как только президент даст добро, ответные меры, скорее всего, начнутся в ближайшие пару дней и будут нанесены волнами по целому ряду целей», – информирует Politico.

По данным издания, Байден приказал представить ряд вариантов ответов Ирану, которые позволили бы решительно сдерживать другие атаки, но в то же время избежать дальнейшего разжигания ситуации, в «уже тлеющем регионе».

Politico считает, что ни один президент США «не обходится без какого-либо иностранного кризиса, но для Байдена обстановка быстро осложняется». Конфликт на Ближнем Востоке, в частности, привел к снижению его рейтинга.

«Некоторые демократы все больше обеспокоены тем, что президентство Байдена рискует быть прерванным событиями за рубежом», – отмечает газета.

 

Теги:
Из этой рубрики
США не собираются выводить свои войска из Сирии
Мир

США не собираются выводить свои войска из Сирии

2024/01/30, 12:25
Байден дал указание разработать удар по Ирану
Мир

Байден дал указание разработать удар по Ирану

2024/01/30, 12:16
Имрана Хана приговорили к 10 годам тюрьмы
Мир

Имрана Хана приговорили к 10 годам тюрьмы

2024/01/30, 11:51
Скандал в связи с осквернением памяти детей блокадного Ленинграда в Ереване разрастается
Мир

Скандал в связи с осквернением памяти детей блокадного Ленинграда в Ереване разрастается

2024/01/30, 11:27
Скандал в Евросоюзе: «семья» нашла способ нагадить «домочадцу»   
Мир

Скандал в Евросоюзе: «семья» нашла способ нагадить «домочадцу»   

2024/01/30, 11:00
СМИ: ХАМАС отвергло согласованную в Париже сделку по заложникам
Мир

СМИ: ХАМАС отвергло согласованную в Париже сделку по заложникам

2024/01/30, 10:51
СМИ раскрыли детали тайной встречи Зеленского и Залужного: что известно
Мир

СМИ раскрыли детали тайной встречи Зеленского и Залужного: что известно

2024/01/30, 10:44
Израиль объявил о подготовке к военной операции на границе с Ливаном
Мир

Израиль объявил о подготовке к военной операции на границе с Ливаном

2024/01/30, 09:40
Протестующие фермеры перекрыли дороги вокруг Парижа
Мир

Протестующие фермеры перекрыли дороги вокруг Парижа

2024/01/30, 09:25