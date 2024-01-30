Скандал в связи с осквернением памяти детей блокадного Ленинграда в Ереване разрастается

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Глава Русского дома в Армении Вадим Фефилов обратился к генпрокурору по делу об осквернении памяти детей блокадного Ленинграда в Ереване.

«Разжигание межнациональной розни и призывы к насилию на основе событий ВОВ недопустимы, а виновного в происшедшем необходимо привлечь к ответственности.

27 января с.г. гражданин Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и все происходящее с оскорбительными комментариями в адрес РФ выложил в социальную сеть Tik Tok», – сказано в обращении.