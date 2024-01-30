Санкций не будет: армянские надежды вылетели в транспортный коридор

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В Евросоюзе объявлено о новой масштабной инвестиционной программе. Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить 1,5 млрд евро в объекты стратегической транспортной инфраструктуры в Центральной Азии для создания транспортного коридора из региона в обход России. Речь, если кто не понял, о Транскаспийском коридоре. А проходит он из Центральной Азии по акватории Каспия далее через Азербайджан — к черноморским портам Грузии и средиземноморским — Турции.

Представлявший проект на транспортном инвестиционном форуме Global Gateway в Брюсселе еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис делился планами. «Транспортный коридор протяженностью 11 тысяч километров должен соединить наши регионы с продолжительностью пути в 15 суток или менее. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным, — говорил еврокомиссар. — Мы намерены достичь конкретных результатов. Поэтому Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить в транспортные возможности Центральной Азии 1,5 млрд евро». Азербайджан как бы не упомянул. Более того, наша страна под руководством президента Ильхама Алиева реализовала свою «инфраструктурную революцию» без внешней финансовой помощи. Но этот инвестиционный проект, анонсированный в Брюсселе, еще раз демонстрирует важность и значимость Азербайджана для ЕС. Где дело не ограничивается поставками нефти и газа.

Тем более показателен политический фон. Форум, где анонсированы 10 миллиардов инвестиций в транспортный коридор, проходящий через Азербайджан, состоялся практически по горячим следам демарша Азербайджана в ПАСЕ. Наглядная демонстрация влияния ПАСЕ-истерик герра Швабе и ему подобных на реальный уровень отношений Азербайджана с Европой в широком смысле слова — никаких санкций на основе решения ПАСЕ не будет. Как и обещал во время встречи в Гранаде Эммануэль Макрон.

Наконец, «жесткая реакция», которую так вымаливали у всех представители Еревана, на антитеррористические мероприятия или должна была последовать сразу, или…ее не будет вообще. Не говоря о том, что теперь и требовать у Азербайджана по сути нечего? Гарантии безопасности для возвращающихся армян? Азербайджан их дает и неоднократно подтверждает. Более того, думающие политики наверняка заинтересуются сайтом reintegration.gov.az и тем обстоятельством, что блокировали доступ к нему власти Армении.

И вот это уже солидная информация к размышлению, почему демарш Азербайджана в ПАСЕ и голосование вдогонку 76 депутатов за «непризнание полномочий» нашей делегации не вызвали в Армении ожидаемой бурной радости. В самом деле, еще недавно в Армении были готовы раздувать до размеров «пиар-слона» любую «муху», даже пост в соцсетях кого-нибудь вроде Линдси Снелл. А тут на Азербайджан наехала аж целая ПАСЕ — а в ответ тишина. В Ереване прекрасно отдают себе отчет: то, что произошло — вовсе не заслуга армянской дипломатии вообще и армянской делегации в ПАСЕ в частности. Армению опять используют в игре против Азербайджана, которую ведут совсем другие силы — и исламофобы, и противники присутствия на европейском рынке азербайджанских углеводородов, и многие другие. И самое главное, в Армении уже начинает давать о себе знать разочарование реальными результатами «обнимашек» с Западом.

Французские «Бастионы» — явно не ОТРК «Искандер». Индийское оружие в «пипеточных» количествах и по мировым ценам -не «подарки» на миллиарды долларов, которые Армения получала от России.

И теперь, когда армянские надежды на Запад «вылетели» в транспортный коридор, проходящий через Азербайджан, через несколько дней после голосования в ПАСЕ, это уже не новость и не сенсация, а результат продуманной политической стратегии Азербайджана. Которая «работает» даже с нынешним поколением европейских политиков. Просто потому, что экономику и насущные интересы никто не отменял.

А.Шакур