СМИ: Запад выбрал преемника Пашиняна

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Отношения между секретарëм Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и представителями правящей партии «Гражданский договор» (ГД) «перешли в область напряжëнного недоверия».

В возглавляемом премьер-министром Николом Пашиняном политобъединении «уже нет тëплого отношения к своему прозападному соратнику, поскольку Григорян в какой-то момент отделился от команды и выдвинулся на передний план», пишет газета «Грапарак».

Как отмечает издание «все заметили, что Армен Григорян выделяется Западом и даже считается преемником Никола Пашиняна».

«И если Пашинян не выполнит требования Запада, откажется подписывать (мирное) соглашение (с Азербайджаном) и не будет проводить чёткую политику в отношении России, то не исключено, что его заменит Григорян, который без колебаний и с большим удовольствием будет реализовывать свои планы», — утверждается в публикации.

Также указывается, что «во внутрикомандных дискуссиях ГД говорится, что если поначалу Пашинян не воспринял этот сценарий всерьёз, то теперь его начала беспокоить самостоятельная игра Григоряна с Западом».