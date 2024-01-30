Япония хочет заключить мирный договор с Россией

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида в рамках пленарного заседания нижней палаты парламента заявил, что Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, но будет продолжать придерживаться политики антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, однако Япония по-прежнему твердо привержена курсу, направленному на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — отметил Кисида.

При этом он подчеркнул, что Токио будет продолжать активно продвигать санкции против России и поддерживать Украину.