Сеидов обвинил ряд европейских стран в предвзятости

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Ряд европейских стран проявляют предвзятое отношение к Азербайджану после освобождения земель и восстановления суверенитета страны.

Об этом председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов сказал на встрече с прибывшей в Азербайджан делегацией во главе с главой Комитета национальной обороны Великого национального собрания Турции Хулуси Акаром.

«В связи с этим азербайджанская делегация решила приостановить сотрудничество с ПАСЕ и свое участие в работе организации» – сказал Сеидов.

Он выразил благодарность турецкой делегации в ПАСЕ за поддержку нашей страны, отметив, что Азербайджан и Турция всегда поддерживают друг друга.