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Азербайджанские парламентарии обсудят 1 февраля 10 вопросов

Азербайджанские парламентарии обсудят 1 февраля 10 вопросов

Стала известна повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 1 февраля.

Парламентарии обсудят следующие вопросы:

1. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджана о плане законодательной работы на весенней сессии 2024 года.

2. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджана о создании Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.

3. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджана о создании Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.

4. Законопроект о присоединении к «Международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам от 2015 года».

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О воинской обязанности и военной службе» (первое чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «Об автомобильных дорогах» (первое чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О продовольственной безопасности» (первое чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс и закон Азербайджана «О предупреждении домашнего насилия» (первое чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана «О предупреждении домашнего насилия» (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы Азербайджана «Об адвокатах и адвокатской деятельности» и «Об образовании» (второе чтение).

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