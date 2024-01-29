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СМИ: Вслед за премьером Грузии в отставку уйдут и главы ведомств

СМИ: Вслед за премьером Грузии в отставку уйдут и главы ведомств

Кадровые изменения в правительстве Грузии, связанные со сменой премьера, также коснутся глав шести ведомств, сообщает телекомпания «Мтавари архи» со ссылкой на свой источник.

Согласно данным СМИ, 24 января состоялось заседание политсовета правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», в ходе которого были приняты следующие решения: нынешний председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе будет выдвинут на пост премьер-министра, в то время как действующий глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили займет пост председателя партии.

Что касается других изменений, то по данным «Мтавари», сменятся главы министерства иностранных дел, юстиции, здравоохранения, обороны и культуры. Так, на пост министра обороны рассматривается кандидатура вице-спикера парламента Грузии Ираклия Чиковани, который заменит Джуаншера Бурчуладзе.

Кроме того, по информации СМИ, про одной из версий, на политической арене появится старший сын основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили – Ута Иванишвили.

Не исключено, что свой пост покинет и глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили.

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