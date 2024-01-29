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Азербайджан обвинил Армению в политических манипуляциях

Азербайджан обвинил Армению в политических манипуляциях

Всем известно, что Армения в течение 30 лет грубо нарушала свои обязательства в рамках механизмов контроля над вооружениями и международных договоров, в которых признается территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, совершила агрессию против Азербайджана, во время оккупации наших территорий скрывала от международных механизмов контроля над вооружениями большую часть своей военной техники и систем вооружения, незаконно размещая их на территории Азербайджана.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о недавних высказываниях премьер-министра Армении.

«Учитывая сказанное, а также то, что премьер-министр Пашинян заявил, что его страна проводит серьезную политику милитаризации, что в последние годы были подписаны контракты на поставку оружия на несколько миллиардов долларов, и развита военная промышленность, утверждение, что Армения серьезно относится к мирному процессу, является политической манипуляцией. Это является препятствием для дальнейшего развития и прогресса региона на основе уважения к нормам и принципам международного права. Азербайджан же продолжит свои миротворческие и созидательные усилия и ждет от Армении адекватных шагов – не на словах, а на деле», – сказал представитель МИД.

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