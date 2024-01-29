Госсекретарь Германии: Азербайджан взял на себя большую роль

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Азербайджан взял на себя большую роль, став президентом предстоящего осенью СOP29, что значит большие возможности для страны, но в то же время большие обязательства.

Об этом заявила на встрече с группой журналистов в Баку Дженифер Морган, госсекретарь и специальный представитель по международной климатической политике в Министерстве иностранных дел Германии.

«Мы поздравляем правительство страны с проведением данного мероприятия»,- отметила Дж. Морган, добавив, что проведение COP в Баку создает в определенном смысле «полный цикл» (цитата по «Репорт»).

«Это интересно, что Азербайджан, являвшийся первой страной, начавшей интенсивную разведку и разработку в мире в значительных объемах ископаемого топлива, теперь работает над переходом к возобновляемым источникам энергии и стремится к энергоэффективности. Правительство страны заявляет, что оно заинтересовано в переходе на возобновляемые источники энергии, – сказала она. – Где найти место лучше, для реализации решений, принятых на СОР28?».

Германия весьма активно реализует переход от традиционных энергоресурсов к возобновляемым, почти 50% электричества вырабатывается за их счет, и страна движется к полному отказу от нефти, газа и угля. Германия готова поделится своим накопленным опытом в этом, сказала она.

По словам Дж. Морган, климатический кризис – это реальность, с чем согласны все, и он становится все интенсивнее. 2023 зафиксирован, как год самых высоких температур на Земле, также наблюдались интенсивные осадки и, как следствие, наводнения, и засуха.