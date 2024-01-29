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Количество журналистов, погибших в Газе, достигло 122

Количество журналистов, погибших в Газе, достигло 122

Число журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей в секторе Газа с момента обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, достигло 122. Такие данные привело Управление по работе со средствами массовой информации в Газе.

За прошедшие сутки в анклаве погибли двое журналистов. Первый из них – корреспондент базирующегося в Рамалле телеканала Palestine TV Исам аль-Лулу, он погиб в Эз-Зувейде вместе с членами своей семьи в результате израильского удара по дому, в котором они проживали.

Второй погибший – сотрудник палестинского медиафонда «Ар-Рисаля» Мухаммед Абдель Фаттах Аталлах, он был убит при израильской бомбардировке лагеря Эш-Шати.

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