США рассматривают тайную операцию против Ирана: детали

160 Просмотров

Удар по американской базе на Ближнем Востоке, в результате которого погибли трое военнослужащих, может вызвать «более решительную реакцию» со стороны Вашингтона, чем предпринятые США шаги с начала нового обострения в регионе, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с позицией Соединенных Штатов.

28 января база Tower 22 на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией подверглась нападению беспилотника. Пентагон впервые сообщил о потерях от подобной атаки с момента начала войны между Израилем и ХАМАС. Еще 34 американских военных пострадали. Байден, комментируя атаку, заявил, что за ней стоят поддерживаемые Ираном боевики, которые действуют в Сирии и Ираке. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское сопротивление в Ираке», которую поддерживает Тегеран.

По словам источника Bloomberg, США рассматривают несколько вариантов ответных действий. Один из них — тайная операция, в ходе которой Вашингтон нанесет удар по Ирану. При этом Соединенные Штаты не будут брать на себя ответственность, но «пошлют четкий сигнал» Тегерану.