Еще две страны прекратили финансирование БАПОР

106 Просмотров

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин не будет продолжать финансировать Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне обвинений с связях с ХАМАС. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я призываю к быстрому и углубленному расследованию этих утверждений», — написал Цахкна.

Румыния тоже приостанавливает финансирование БАПОР. Об этом сообщил МИД Румынии.

«МИД Румынии принял к сведению с максимальной тревогой недавние тяжкие обвинения в связи с предполагаемой причастностью членов персонала БАПОР к террористическим атакам ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года», – указывается в сообщении.