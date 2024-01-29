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Еще две страны прекратили финансирование БАПОР

Еще две страны прекратили финансирование БАПОР

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин не будет продолжать финансировать Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне обвинений с связях с ХАМАС. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я призываю к быстрому и углубленному расследованию этих утверждений», — написал Цахкна.

Румыния тоже приостанавливает финансирование БАПОР. Об этом сообщил МИД Румынии.

«МИД Румынии принял к сведению с максимальной тревогой недавние тяжкие обвинения в связи с предполагаемой причастностью членов персонала БАПОР к террористическим атакам ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года», – указывается в сообщении.

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