Раскрыта главная тема предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию готовится, он планируется в феврале.
Об этом журналистам рассказал помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.
«Да, готовится визит», – сказал представитель Кремля. На уточняющий вопрос, идет ли речь о феврале, Ушаков ответил утвердительно.
Тема украинского урегулирования станет одной из ключевых на готовящихся переговоров Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказал Ушаков.
«Могу сказать, что украинская тематика будет в качестве, наверно, одной из основных предметов переговоров», – рассказал Ушаков.