Раскрыта главная тема предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

238 Просмотров

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию готовится, он планируется в феврале.

Об этом журналистам рассказал помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Да, готовится визит», – сказал представитель Кремля. На уточняющий вопрос, идет ли речь о феврале, Ушаков ответил утвердительно.

Тема украинского урегулирования станет одной из ключевых на готовящихся переговоров Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказал Ушаков.

«Могу сказать, что украинская тематика будет в качестве, наверно, одной из основных предметов переговоров», – рассказал Ушаков.