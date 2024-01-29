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Обвиняемого в госизмене Хаджи Али Бехишти приговорили к 15 годам тюрьмы

Обвиняемого в госизмене Хаджи Али Бехишти приговорили к 15 годам тюрьмы

Завершился судебный процесс по уголовному делу Хаджи Али Бехишти (Алиева), обвиняемого в государственной измене.

Приговор был зачитан на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Тагиева, передает АПА.

Согласно решению, А.Алиев приговорен к 15 годам лишения свободы.

Отметим, в ходе операций, проведенных 6 апреля этого года, был задержан житель поселка Бина Хаджи Али Бехишти (Алиев). Ему было предъявлено обвинение по статье 274 УК (государственная измена). Во время обыска дома, в котором он жил, были обнаружены и изъяты различные документы, подтверждающие его связь с иностранными спецслужбами.

В своих показаниях Хаджи Али Алиев признался в совершенных им деяниях, отметив, что с 2007 года он тесно сотрудничал с иностранными спецслужбами, получал денежные средства за выполнение заданий.

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