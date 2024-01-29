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Боррель заявил, что санкции провалились, и ЕС «не видит свет в конце украинского туннеля»

Боррель заявил, что санкции провалились, и ЕС "не видит свет в конце украинского туннеля"

Европейские санкции не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность, и сейчас ЕС «не видит свет в конце украинского туннеля».

Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на транспортном инвестиционном форуме ЕС – Центральная Азия, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «Евросоюз ввел обширные санкции против России», которые, по его мнению, «заметно ослабили российскую военную машину, однако она все еще существует».

«Война продолжается, и бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского туннеля», – сказал он.

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