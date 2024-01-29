Завтра в Баку будет пасмурно

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30 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами прогнозируются кратковременные осадки. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра температура воздуха составит ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 775 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, снег. Вечером осадки постепенно прекратятся. Временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-9° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможен гололед на дорогах.