ЦИК Азербайджана не отклонил ни одну заявку на регистрацию в качестве наблюдателя

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не отклонила ни одну заявку на регистрацию в качестве наблюдателя на президентских выборах 7 февраля.

Об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов, передает Report.

Он отметил, что самым важным вопросом в избирательном процессе является прозрачность.

«СМИ в Азербайджане не проходят аккредитации для наблюдения за выборами. С журналистским удостоверением они могут наблюдать и снимать процесс выборов на любом избирательном участке. Этой практики нет нигде в мире», – сказал глава ЦИК.