Среди устроивших стрельбу в Стамбуле есть россиянин и таджикистанец (видео)

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Турецкая полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к устроенной 28 января стрельбе в церкви, среди них числится граждане России и Таджикистана. Об этом сообщил журналистам глава МВД Турции Али Ерликая.

«В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация – прим. ТАСС)», – сказал он.

По словам министра, задержанные доставлены в управление безопасности, где с них будут взяты показания относительно причастности к ЧП. «Стамбул на протяжении веков был домом для представителей различных конфессий, так будет и впредь. Мы никогда не потерпим тех, кто будет пытаться нарушить мир и спокойствие в нашей стране», – отметил Ерликая.

Появилось видео начала стрельбы в католической церкви Стамбула.

