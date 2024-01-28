Стал известен самый продаваемый телефон всех времен

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Кнопочный телефон Nokia 1100, выпущенный в 2003 году, за все время существования продался тиражом в 250 млн штук (шт.) и таким образом стал самым популярным мобильником в истории. Об этом сообщает Visual Capitalist.

На втором месте расположилась еще одна «звонилка» Nokia 1110 с тиражом 248 млн устройств. И только на третьем месте расположился смартфон Apple – iPhone 6 и 6 Plus с показателем 222 млн шт. В топ-5 также попали Nokia 105 (200 млн шт.), а также iPhone 6s и 6s Plus (174 млн шт.).

Ниже расположились iPhone 5s (165 млн шт.), Nokia 3210 (161 млн шт.), iPhone 7 и 7 Plus (160 млн шт.), iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max (159 млн шт.), iPhone XR, XS и XS Max (151 млн шт.), Nokia 6600 (150 млн шт.), Nokia 1200 (150 млн шт.), Nokia 5230 (150 млн шт.), Samsung E100 (150 млн шт.), а также iPhone 5 (146 млн шт.).

Хотя Nokia безраздельно властвовала на рынке мобильных телефонов до выхода iPhone, сейчас в топ-10 самых популярных моделей не входит ни один смартфон финского бренда. Так, например, по итогу 2023 года самыми популярными телефонами стали iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 и iPhone 14 Pro с тиражами 31 млн шт., 26 млн шт. и 24 млн шт. соответственно.

Ниже расположились iPhone 13 (22 млн шт.), Samsung Galaxy A14 (20 млн шт.), Samsung Galaxy A14 5G (14 млн шт.), Samsung Galaxy A54 5G (14 млн шт.), Samsung Galaxy S23 Ultra (13 млн шт.), Samsung Galaxy A04e (11 млн шт.), а также Xiaomi Redmi 12С (11 млн шт.).