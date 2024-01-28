Эрдоган осудил убийство в стамбульской церкви

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил инцидент, в ходе которого двое вооруженных людей в масках застрелили человека в католической церкви в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал A-haber.

Турецкий лидер отметил, что участники нападения будут арестованы в течение 24 часов.

«Я выражаю соболезнования обществу в связи с гибелью человека в результате вооруженного нападения. Принимаются необходимые меры для задержания преступников. Мы надеемся найти и задержать участников нападения в течение 24 часов», – заявил президент.