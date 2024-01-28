Власти Амстердама задумались о легализации кокаина

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Глава Амстердама Фемке Халсема предлагает урегулировать продажу и употребление кокаина в городе, чтобы подорвать экономику преступных предприятий, которые, по ее словам, собирают «миллиардные» доходы. Об этом пишет Bloomberg.

«Позвольте сделать вывод, что сотни лет разочарования и репрессий мало чего достигли. Оказывается, у людей есть потребность в стимуляторах. Для этого есть рынок», — сказала она в одном из интервью.

Халсема подчеркнула, что рынки наркотических веществ должны регулироваться, чтобы подорвать модель доходов «недобросовестных преступников».

В то же время она объясняет, что выступает не за «спешную легализацию» кокаина, а за его регулирование. В частности, подобное уже происходит в пилотном проекте правительства Нидерландов по выращиванию каннабиса, где он легально поставляется в кафе.

По данным правительства, в прошлом году количество изъятых партий кокаина в Нидерландах выросло. Наибольшее количество кокаина было обнаружено в портах Роттердама и Флиссингена, а торговля также выросла в аэропортах Нидерландов.