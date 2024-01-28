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Кэмерон разработал план примирения в Газе

Кэмерон разработал план примирения в Газе

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон представил израильским и палестинским лидерам план по прекращению боевых действий между ХАМАС и Израилем, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного британского чиновника.

«Великобритания предлагает план, чтобы положить конец войне между ХАМАС и Израилем. (…) Инициатива, которую Кэмерон обсудил с израильскими и палестинскими лидерами на этой неделе в ходе визита в регион, предусматривает в качестве первого этапа немедленную паузу в боях», – информирует газета.

По словам собеседника издания, предлагается, «чтобы эту паузу использовали для освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, и для переговоров о постоянном прекращении огня».

FT пишет, что британский план состоит из пяти пунктов. В нем говорится об установлении четкого «политического горизонта» для создания палестинского государства рядом с Израилем и формирования технократического палестинского правительства для управления Западным берегом Иордана и сектором Газа. Согласно инициативе Лондона, ХАМАС нужно будет освободить всех заложников и взять на себя обязательство прекратить нападения на Израиль.

Кроме того, план включает предложение, согласно которому лидеры ХАМАС, в том числе Яхья Синвар, должны покинуть сектор Газа и перебраться в другую страну.

Издание отмечает, что Британия обсудила свой план с США, Европой и арабскими странами и рассчитывает на международную поддержку.

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