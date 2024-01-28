Ассоциация «Ана Вэтэн» протестовала перед посольством Армении в Нидерландах (фото, видео)

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Ассоциация азербайджанских женщин Европы «Ана Вэтэн», в которую входят активистки из нескольких европейских стран, в том числе из Нидерландов, провела сегодня акцию протеста перед посольством Армении в Нидерландах.

В ходе акции лидер организации «Ана Вэтэн» Маисса Агамирзаева выступила с требованием к властям Армении предоставить Азербайджану точные минные карты для защиты населения освобожденных территорий, сообщает «Репорт».

В ходе мероприятия члены ассоциация скандировали лозунги «Мы хотим мира» и «Остановим минный террор».

Акция протеста была проведена с целью предотвращения распространения ложной информации со стороны армянских организаций после акции протеста, состоявшейся 27 января в Женеве.