Трамп на посту лидера США может обрушиться на Китай

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Дональд Трамп обсуждает введение импортных пошлин в Соединенных Штатах в размере 40, или 60% на китайские товары в случае своей победы на президентских выборах. Об этом сообщает Washington Post.

По данным источников издания, бывший президент готовится к «новой масштабной экономической атаке на Китай», которая может привести к глобальной торговой войне.

Трамп в своем выступлении также публично заявлял о желании понизить торговый статус Китая. В частных беседах, как утверждают источники, он обсуждает с советниками возможность введения пошлин в размере 40, или 60%.

Аналитики считают, что любой из этих сценариев приведет к огромным издержкам для США и мировых экономик, и они значительно превысят последствия торговой войны в первый президентский срок.