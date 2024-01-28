ЦАХАЛ отрабатывает бои с «Хезболлой»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на протяжении выходных проводит активные учения на севере страны, в ходе которых отрабатываются действия против ливанской шиитской группировки «Хезболла», сообщает армейская пресс-служба.

«Подразделения спецназа и инженерных войск интенсивно тренируются в зоне ответственности северного командования ЦАХАЛ, готовясь к действиям в густонаселенных городских районах в зимних условиях», – говорится в сообщении армейской пресс-службы.

По ее данным, в учениях также принимают участие танки, боевая инженерная техника, подразделения пехоты и артиллерийские расчеты.

«Несмотря на зимнюю погоду, дождь, слякоть и туман мы провели ряд сложных комплексных учений для повышения боеготовности», – сообщил в свою очередь представитель одного из подразделений, участвующих в учениях.