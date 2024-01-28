Граждане Турции пострадали в цепном ДТП в Агстафинском районе

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На участке автомагистрали Баку-Газах-Красный мост, проходящем по территории села Гарагасанлы в Агстафинском районе, в результате обледенения асфальтового покрытия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей различных марок и габаритов.

Об этом говорится в заявлении старшего инспектора Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитана полиции Эшгина Гасымова.

В связи с происшествием сотрудники отдела полиции Агстафинского района и 9-го взвода Главного управления Государственной дорожной полиции провели ряд мероприятий с целью обеспечения безопасности движения.

В результате аварии два человека получили телесные повреждения. Это граждане Турции – Бекар Атеш Асан оглу, 1970 года рождения и Рамазан Таш Абдулла оглу, 1990 года рождения.

Оба госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. В ДТП перевернулись 3 грузовика TIR и столкнулись более 10 автомобилей. По факту ведется расследование.