СМИ: Армяне спохватились слишком поздно, а в Баку развивали армию годами

575 Просмотров

На днях в армянском правительстве заявили о выделении 1,376 млрд долларов на военные нужды армии. С гордостью при этом добавили, что это на 6% выше, чем в прошлом году, и на 81% больше суммы 2020 года.

Об этом пишет тг-канал «Рыбарь».

«Конечно, если смотреть лишь с такой стороны, то можно увидеть стабильный рост расходов на вооруженные силы, особенно сравнив показатели прошлых лет с середины 90-х годов по настоящее время.

Тогда затраты на армию после Первой Карабахской войны были мизерны (конечно, ещё нужно учитывать инфляцию). Но в более новом периоде, этак с 2005 и до 2019 года, военный бюджет держался в районе 0.5 млрд долларов», – напоминается в публикации.

«Но есть нюанс: стоит взглянуть на Азербайджан и его бюджет, и все вопросы о том, как произошло то, что произошло и почему, моментально отпадают. С 2006 года у азербайджанцев наблюдался резкий скачок в содержании армии.

Вероятно, этому поспособствовало открытие трубопровода через Турцию в Европу, который начал приносить большие доходы азербайджанцам, поскольку поначалу суммы были огромными. И львиная доля прибыли, судя по всему, уходила на развитие ВС страны», – отмечают авторы тг-канала.

«Но после 2016 в Азербайджане изменили стратегию, снизив расходы и перейдя на более последовательную тактику. Правильная расстановка приоритетов в пользу высокоточного оружия и беспилотников, а также конкретной подготовки военнослужащих к новой войне усилили армию, что и привело к победе над Арменией в 2020 году.

А причина слабости Армении кроется в многолетней стагнации армии из-за бездействия властей (а скорее саботажа). Возвращаясь к новому бюджету, в 2024 году у азербайджанцев эта сумма составит 3,5 млрд долларов, что в 2,5 раза превосходит армянскую на текущий период.

Армяне спохватились слишком поздно, а в Баку развивали армию годами. Поэтому ответ на вопрос, есть ли у Армении шансы в вооружённом противостоянии, пожалуй и не нужен. Всё и так лежит на ладони», – констатирует «Рыбарь».