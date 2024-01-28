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Дашнаки бесятся из-за назначения поддерживающей Азербайджан Рашиды Дати министром культуры Франции (фото)

Дашнаки бесятся из-за назначения поддерживающей Азербайджан Рашиды Дати министром культуры Франции (фото)

Организация АРФД (Армянская революционная федерация Дашнакцутюн) во Франции «Нор серунд» провела акцию в Париже в знак протеста против назначения Рашиды Дати министром культуры Франции.

«Мы с изумлением и гневом узнали о назначении госпожи Рашиды Дати министром культуры, потому что мадам Дати является не кем иным, как сторонницей Азербайджана», – говорится в заявлении организации.

Дашнаки называют Дати «главным проводником азербайджанской пропаганды».

Напомним, что Рашида Дати сегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

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