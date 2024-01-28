Северная Корея получила статус соответствия от WADA

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вернуло статус соответствия антидопинговому агентству КНДР.

Об этом сообщает пресс-служба организации на своем официальном сайте.

15 января 2024 года стало известно, что антидопинговое агентство Северной Кореи выполнило все условия соответствия критериям восстановления. Организация лишилась данного статуса в 2021 году после проведенного аудита.

На данный момент WADA не вернуло статус соответствия трем организаицям — Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), Олимпийскому совету Азии и Международной федерации фитнеса и бодибилдинга.